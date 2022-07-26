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Общество

Михаил Шауркин доложил губернатору о реализации проектов по развитию Дновского района

26 июля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки провел рабочую встречу с главой Дновского района Михаилом Шауркиным, передаёт корреспондент газеты «Дновец».

Губернатор поблагодарил главу района за работу всей команды района, за то, что район развивается, за активность ТОСов.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» выполнен ремонт пешеходной зоны на улице Ленина. Был запланирован ещё объект - улица Бульвар, но не хватило средств из-за подорожания. Михаил Шауркин добавил, что ремонт будут делать своими силами – за счёт средств района установят малые архитектурные формы.

По нацпроекту «Культура» прошёл ремонт районной библиотеки, который позволил превратить библиотеку в модельную. Глава района подчеркнул, что 10 млн рублей по нацпроекту уже пришли – их направят на оборудование, но также нужен ещё и ремонт здания. 5 млн рублей было потрачено на перевод здание на газовое отопление вместо печного. Для внутреннего ремонта необходимо ещё 20 млн рублей.

Глава района также доложил, что на ремонт детской школы искусств направлено 9,5 млн рублей. Работы в настоящее время подходят к завершению.

Губернатор заметил, что Дновский район является лидером ТОСовского движения. Сейчас их в районе 34.

Михаил Шауркин также рассказал о строящемся храме Царственных мучеников. На храм уже подняли колокола, закрываются купола.  Губернатор подчеркнул, что это будет ещё одна достопримечательность района, которая сможет привлечь туристов.

Ранее Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с активом Дновского района, оставил пожелание в книге отзывов дновского музея, посетил дновскую автостанцию и дновское предприятие «Красное знамя», а также осмотрел базовую станцию мобильной связи в деревне Выскодь. Сегодня в рамках рабочей поездки в Дедовичский район Михаил Ведерников встретился с активом района.

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