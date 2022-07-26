Сегодня открыли прокат лодок и катамаранов на акватории реки Ловать

21:03, 26 июля 2022, ПАИ

Гости «Луки Парка» давно просили дополнительное развлечение на воде. И организаторы осуществили просьбы горожан. В жаркое время водный транспорт очень востребован. Прокатиться на нём – настоящее удовольствие. Новые катамараны оборудованы тентами, как защита от жаркого солнца и небольшого дождя, сообщает в соцсети Вконтакте директор «Луки Парка» Александр Терентьев.

«На данный момент у нас в наличии 5 двухместных, 10 четырехместных тентованных водных велосипедов и 5 вёсельных лодок. Каждому гостю оператор выдаёт спасательный жилет и инструктирует, как необходимо вести себя на воде. Мы продолжили тему динозавров в парке и установили ещё одну фотозону –интерактивную фигуру древней рептилии – Ихтиозавра. Он, будто выпрыгивает из воды, нападая на свою жертву», – рассказал Александр Теретьев