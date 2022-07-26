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Происшествия

До восьми лет тюрьмы грозит великолучанину за избиение соседки

Великолучанина осудят за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщается в городской прокуратуре.

В августе прошлого года мужчина пришёл в гости к соседке, чтобы вместе с ней выпить алкоголь. Действуя умышленно, он избил потерпевшую, нанеся удары кулаками в грудь. Женщине был причинён тяжкий здоровью по признаку опасности для жизни.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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