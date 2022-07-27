К празднованию 700-летия Гдова готовятся в Псковской области

10:09, 27 июля 2022, ПАИ

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 700-летия первого упоминания Гдова в летописи в 2023 году прошло в правительстве Псковской области по поручению главы региона Михаила Ведерникова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного правительства.

Мероприятие провели первый заместитель губернатора Вера Емельянова и заместитель главы региона Василий Осипов. В числе участников были руководители аппарата правительства Псковской области, исполнительных органов региона, муниципалитета. Также в числе приглашённых был советник губернатора на общественных началах по вопросам развития местного самоуправления Алексей Васильев.

Первый вице-губернатор обратила внимание на геополитический статус Гдовского района и его культурно-исторический потенциал. «Наша святая обязанность не просто достойно отметить эту дату, но и сделать всё возможное, чтобы Гдов и Гдовский район получили новый импульс развития», – подчеркнула Вера Емельянова.

Участники обсудили проект плана мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея Гдова. Он, с одной стороны, предполагает целый комплекс культурных и спортивных программ, направленных на популяризацию местных символов, традиций и праздников, и в то же время включает ряд мероприятий по приведению в порядок городской инфраструктуры и объектов культурного наследия.

В ходе обсуждения в проект плана внесли корректировки, детали проработают ответственные исполнительные органы.

До 1 августа документ представят на рассмотрение и утверждение губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову.