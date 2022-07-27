Студенты из Витебского университета поделились впечатлениями о «Летнем университете» в Пскове

11:56, 27 июля 2022, ПАИ

Ежегодно студенты ВГУ имени П. М. Машерова становятся участниками масштабной международной программы «Летний университет». В этом году представители вуза отправились в Псковский государственный университет и Сибирский федеральный университет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

В Псков поехали 33 студента, обучающиеся на факультете гуманитаристики и языковых коммуникаций, юридическом факультете, факультете математики и информационных технологий, факультете социальной педагогики и психологии, художественно-графическом и педагогическом факультетах. В Красноярске ВГУ представляли две студентки ФМиИТ.

Ребята поделились своими впечатлениями о поездке и рассказали об учёбе.

«Практика по программе «Летний университет» в ПсковГУ была очень насыщенной и интересной. Каждый день у нас было по четыре пары, а затем мы отправлялись на различные экскурсии и досуговые мероприятия. Занятия проводили известные спикеры. Однажды перед нами выступала актриса и певица Анастасия Коренцова, которая рассказывала о секретах ораторского мастерства. Также в университете проходили общеобразовательные лекции, лекции о социальном проекте StarMedia, после которых мы создавали информационный портал о пребывании в Пскове. По завершении практики мы получили два сертификата, один из которых по навыкам softskills.

Также мне очень понравились и запомнились экскурсии. Особенно впечатлила поездка в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Там нам рассказали о многовековой истории одного из самых крупных и известных храмов в России, а также подарили памятные подарки – церковные книжечки и иконки.

Мы сами могли выбирать досуговые мероприятия, к примеру остаться в общежитии и поиграть там с одногруппниками в настольные игры или же отправиться в поездку на теплоходе, посетить пекарню и попробовать испечь булочки и пряники. Я рада, что этим летом мне выпала такая возможность – съездить в Псков», – отметила студентка 3-го курса юридического факультета Анна Тимофеенко.

«В Пскове для обучения можно было выбрать два направления – журналистику и филологию. Я выбрал второе и не пожалел, ведь эта сфера деятельности мне ближе. Мне очень понравилось изучать фольклор. Преподаватель демонстрировал народные танцы, игры и забавы псковских земель.

Считаю, что в ПсковГУ созданы все условия для участников программы «Летнего университета». Комфортабельное общежитие, нескучное обучение, разнообразные экскурсии, развлекательные мероприятия, шведский стол, где каждый мог выбрать блюдо по душе.

Одной из самых запоминающихся экскурсий была поездка в музей-заповедник «Пушкинские Горы». На территории комплекса можно было увидеть тот самый дуб, на лавочке под которым Александр Сергеевич писал свои стихотворения. Также мы посетили могилу поэта. Я думаю, что эти места никого не оставили равнодушными», – рассказал студент 2-го курса художественно-графического факультета Павел Зенько.