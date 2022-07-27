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Общество

Российские учёные придумали новый метод лечения рака

Российские учёные работают над созданием отечественной платформенной технологии для комбинированной радиотерапии онкологических заболеваний, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу программы Минобрнауки России «Приоритет 2030».

Разработка ведётся в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого вместе с Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени академика А. М. Гранова. Она подразумевает доставку радиоактивного изотопа, обладающего терапевтическим эффектом, в саму раковую опухоль. В качестве системы доставки используются наночастицы.

По словам учёных, такой подход позволит эффективно воздействовать на опухоль и, что самое главное, не подвергать облучению весь организм. Подобных разработок в России нет. Создание отечественного радиофармпрепарата позволит сделать лекарство в несколько раз дешевле импортных аналогов.

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