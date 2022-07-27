Около 30 видов авторского варенья, конфитюра и джема из местных ягод псковичи смогут приобрести на «Вкусной пятнице» РСХБ

13:31, 27 июля 2022, ПАИ

29 июля с 11.00 до 15.00 пройдет очередная «Вкусная пятница» в Россельхозбанке (г. Псков, ул.Некрасова 44 «А»), на которой псковичи смогут приобрести до 30 видов авторского варенья, конфитюра и джема Алены Банниковой из г. Гдова Псковской области.

Алена Банникова - идейный вдохновитель проекта «Баночка на полочке» http://vk.com/banochka_na_polochke - представит необычное варенье в самых креативных вкусовых миксах – из жимолости и лесной земляники, из крыжовника с перцем чили и имбирем, из клубники с шампанским, из сосновых шишек или из клубники, лаванды и лимона и многие другие.

Сначала Алена Банникова варила варенье по классическим рецептам. Далее решила поэкспериментировать и сварить варенье из лепестков роз. Потом захотелось попробовать разные сочетания ягод и фруктов с добавлением пряностей, трав, рома, коньяка и т.д.

По словам Алены Банниковой, увлечение «закручивать банки с вареньем» появилось в декретном отпуске и сегодня переросло в небольшой бизнес - героиня варит варенье только из местных ягод и плодов уже около двух лет и реализует свои вкусные угощения в магазинах Псковской и Ленинградской областей, проводит мастер-классы по варке варенья для туристов.

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям – попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ Свое Родное.