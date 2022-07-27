В России решили развивать формат 6G

13:49, 27 июля 2022, ПАИ

В России займутся разработкой проекта по созданию оборудования для связи шестого поколения (6G), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора Научно-исследовательского института радио (НИИ радио) Олега Иванова.

НИИ радио совместно со Сколковским институтом науки и технологий («Сколтех») планирует разработать оборудование начиная с прототипов и заканчивая производством. По словам Иванова, проект будет включать в себя работу над нормативно-правовой базой, безопасностью новых сетей и вопросами компонентной базы.

При этом он отметил, что обсуждать финансирование проекта пока рано. Один из источников издания утверждает, что работа над оборудованием должна закончиться к 2025 году.

Сейчас большинство операторов, в том числе в России, строят сети на оборудовании с поддержкой стандарта 5G. Но сетей 5G в коммерческой эксплуатации нет ни у кого в России, поскольку операторы не могут получить частоты в диапазоне 3,4–3,8 ГГц, он выбран для стандарта в мире, но в России занят спецслужбами.