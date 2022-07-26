В Индии более 40 человек погибли от вспышки японского энцефалита

14:13, 27 июля 2022, ПАИ

По меньшей мере 44 человека стали жертвами вспышки японского энцефалита в северо-восточном штате Ассам в Индии, пишет, сообщило 27 июля агентство ANI со ссылкой на медицинские источники в регионе.

За последние 24 часа в штате скончались три человека. Кроме того, за последние 24 часа в штате было выявлено восемь новых случаев заражения.

Энцефалит распространяется благодаря размножению комаров, которые являются его переносчиком. Отмечается, что распространение заразы дало о себе знать после мощных наводнений в Ассаме в результате муссонных дождей. В целях борьбы с вирусом власти региона выделили бюджетные ассигнования. Эти же деньги пойдут на оказание помощи пострадавшим от болезни.