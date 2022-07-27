Многофакторную модель для прогнозирования распространения инфекций разрабатывают учёные ПсковГУ

14:44, 27 июля 2022, ПАИ

Исследовательский коллектив Псковского государственного университета приступил к разработке проекта многофакторной мультиагентной модели, которая позволит прогнозировать распространение новых вирусных инфекций, а также рассчитывать социально-экономическое бремя с учётом региональных особенностей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, в перспективе это поможет формулировать конкретные рекомендации для областных и муниципальных властей, медицинских учреждений в ходе развития эпидемий и оценивать риски сложившейся ситуации на ранней стадии.

«Эффективность профилактических и противоэпидемических мер возрастает в случае, если критерием принятия решений в сфере общественного здоровья является не только оперативная обстановка по уровню заболеваемости инфекцией, но и понимание фундаментальных принципов и законов распространения вирусных инфекций, умение качественно прогнозировать стадии распространения заболеваемости и заблаговременно планировать меры борьбы с эпидемией, – отметили учёные вуза. – Такое прогнозирование возможно в результате построения имитационных моделей вирусных эпидемий, учитывающих комплекс факторов, определяющих динамику распространения заболевания и её долговременные последствия».

Сложившаяся в пандемический период ситуация потребовала значительных организационных и финансовых ресурсов, связанных с минимизацией потерь в экономике, организацией работы медицинских учреждений в части перепрофилирования коечного фонда, оснащением стационаров дополнительным оборудованием, расходными материалами, а также инвестированием в разработку методов профилактики и лечения заболевания.

При этом, как отмечают разработчики проекта, существует антагонизм между противоэпидемическими мерами, направленными на защиту жизни и здоровья населения, и падением активности бизнес-организаций в связи с ограничительными мероприятиями. Вместе с тем фармакоэкономические исследования позволяют не только учесть потери, которые связаны с распространением пандемии, но и оценить издержки в связи с выбранной тактикой преодоления сложившейся ситуации, включая экономические последствия социальной дистанции и самоизоляции.

«Бремя заболевания может быть оценено несколькими способами – с помощью оценки социально-экономического бремени заболевания и глобального бремени болезни, – пояснил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. – Разнородность эпидемической ситуации по COVID-19 в разных субъектах РФ подтверждает необходимость учитывать региональные особенности при построении моделей. В связи с этим целью настоящего проекта является исследование комплекса факторов, влияющих на развитие вирусной инфекции. Основная наша задача – создание многофакторной мультиагентной модели для прогнозирования распространения, а также расчёта социально-экономического бремени новых вирусных инфекций с учётом региональных особенностей».

По словам разработчиков, основным объектом исследования будет являться пандемия COVID-19, однако универсальный характер модели позволит использовать её для предсказания развития других вирусных инфекций, в том числе как сезонного, так и пандемического гриппа, а также ВИЧ. Базовая модель будет создана с использованием данных по Псковской и Новгородской областям, а также Санкт-Петербурга, однако верификация модели будет проведена и по другим регионам РФ.