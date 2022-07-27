Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Многофакторную модель для прогнозирования распространения инфекций разрабатывают учёные ПсковГУ

Исследовательский коллектив Псковского государственного университета приступил к разработке проекта многофакторной мультиагентной модели, которая позволит прогнозировать распространение новых вирусных инфекций, а также рассчитывать социально-экономическое бремя с учётом региональных особенностей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ, в перспективе это поможет формулировать конкретные рекомендации для областных и муниципальных властей, медицинских учреждений в ходе развития эпидемий и оценивать риски сложившейся ситуации на ранней стадии.

«Эффективность профилактических и противоэпидемических мер возрастает в случае, если критерием принятия решений в сфере общественного здоровья является не только оперативная обстановка по уровню заболеваемости инфекцией, но и понимание фундаментальных принципов и законов распространения вирусных инфекций, умение качественно прогнозировать стадии распространения заболеваемости и заблаговременно планировать меры борьбы с эпидемией, – отметили учёные вуза. – Такое прогнозирование возможно в результате построения имитационных моделей вирусных эпидемий, учитывающих комплекс факторов, определяющих динамику распространения заболевания и её долговременные последствия».

Сложившаяся в пандемический период ситуация потребовала значительных организационных и финансовых ресурсов, связанных с минимизацией потерь в экономике, организацией работы медицинских учреждений в части перепрофилирования коечного фонда, оснащением стационаров дополнительным оборудованием, расходными материалами, а также инвестированием в разработку методов профилактики и лечения заболевания.

При этом, как отмечают разработчики проекта, существует антагонизм между противоэпидемическими мерами, направленными на защиту жизни и здоровья населения, и падением активности бизнес-организаций в связи с ограничительными мероприятиями. Вместе с тем фармакоэкономические исследования позволяют не только учесть потери, которые связаны с распространением пандемии, но и оценить издержки в связи с выбранной тактикой преодоления сложившейся ситуации, включая экономические последствия социальной дистанции и самоизоляции.

«Бремя заболевания может быть оценено несколькими способами – с помощью оценки социально-экономического бремени заболевания и глобального бремени болезни, – пояснил проректор по научной работе ПсковГУ Тарас Антал. – Разнородность эпидемической ситуации по COVID-19 в разных субъектах РФ подтверждает необходимость учитывать региональные особенности при построении моделей. В связи с этим целью настоящего проекта является исследование комплекса факторов, влияющих на развитие вирусной инфекции. Основная наша задача – создание многофакторной мультиагентной модели для прогнозирования распространения, а также расчёта социально-экономического бремени новых вирусных инфекций с учётом региональных особенностей».

По словам разработчиков, основным объектом исследования будет являться пандемия COVID-19, однако универсальный характер модели позволит использовать её для предсказания развития других вирусных инфекций, в том числе как сезонного, так и пандемического гриппа, а также ВИЧ. Базовая модель будет создана с использованием данных по Псковской и Новгородской областям, а также Санкт-Петербурга, однако верификация модели будет проведена и по другим регионам РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу
27 июля 2022

Себежский ансамбль народной песни «Сударушка» покажут в новом проекте Первого канала
27 июля 2022

«Слов не было, просто орал»: медведица напала на мужчину под Великими Луками
27 июля 2022

Многофакторную модель для прогнозирования распространения инфекций разрабатывают учёные ПсковГУ
27 июля 2022

Из-за непогоды ГИБДД просит псковичей быть особенно внимательными на дороге
27 июля 2022

Прогноз погоды на начало августа дали псковские метеорологи
27 июля 2022

Дождливая погода в Псковской области сохранится ещё три дня
27 июля 2022

Ещё 39 человек заразились COVID-19 в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...