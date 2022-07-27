Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Губернатор отметил глав районов, активно работающих над дизайн-кодом населенных пунктов

В рамках совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов и городских округов в среду, 27 июля, был рассмотрен вопрос внедрения дизайн-кода вывесок — одного из новых пунктов утвержденного свода правил благоустройства городов и городских поселений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время подготовлены и направлены для учета в работе рекомендации по размещению вывесок в Острове. Готовятся документы для Великих Лук, Гдова, Печор, Опочки, Порхова и Завеличенской волости Псковского района.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство этих муниципалитетов за активное включение в работу по улучшению облика городов и поселков. «Видим, что вам благоустройство и развитие туристического сектора небезразлично, поэтому вы оказываете этому большое внимание», — заметил губернатор и призвал коллег из других районов не отставать.

Начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в свою очередь напомнила о сроках приведения в соответствие с дизайн-кодом ранее размещенных вывесок на фасадах: в течение года со дня утверждения дизайн-кодов — в исторической зоне и в течение двух лет в типовой зоне. В рамках переходного периода создана рабочая группа по оказанию содействия органам местного самоуправления в рассмотрении заявок на согласование поступающих от организаций и предпринимателей вывесок.

В ходе совещания опытом работы по внедрению дизайн-кода поделился глава администрации Пскова Борис Елкин. Он подробно рассказал о том, как велась разъяснительная работа с предпринимателями, о содействии в решении спорных вопросов и ведении претензионной работы.

Михаил Ведерников предложил взять модель работы администрации города Пскова по дизайн-коду за основу. «Историческая центральная часть города Пскова действительно открылась. Абсолютно по-другому смотрится город, фасады. Кратковременное недовольство отдельных предпринимателей, которые не хотели ничего менять, давно уже ушло. Многие сейчас признают, что Псков преобразился. Эти новые вывески более эстетичны, но не менее информативны — снижения потока клиентов не наблюдается ни в одной организации», — подчеркнул глава региона и поручил профильным органам области оказать районным властям всю необходимую помощь в работе по смене наружного оформления.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 июля 2022

Минобрнауки России утвердило новый порядок проведения олимпиад школьников
27 июля 2022

ПсковГУ выступит организатором международной летней исторической школы для молодых исследователей и педагогов
27 июля 2022

Участница «Евровидения-2021» едет в Псков
27 июля 2022

Студенты-медики ПсковГУ помогают пожилым горожанам восстанавливаться после COVID-19
27 июля 2022

Уборочная кампания началась в Псковском районе
27 июля 2022

Новые детские площадки появились в Псковском районе
27 июля 2022

Журналист BBC побывал на кладбище в Выбутах, где похоронены погибшие во время спецоперации псковские военнослужащие
27 июля 2022

«Единая Россия» поможет малообеспеченным семьям собрать ребенка в школу

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...