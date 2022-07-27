Губернатор отметил глав районов, активно работающих над дизайн-кодом населенных пунктов

16:48, 27 июля 2022, ПАИ

В рамках совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов и городских округов в среду, 27 июля, был рассмотрен вопрос внедрения дизайн-кода вывесок — одного из новых пунктов утвержденного свода правил благоустройства городов и городских поселений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время подготовлены и направлены для учета в работе рекомендации по размещению вывесок в Острове. Готовятся документы для Великих Лук, Гдова, Печор, Опочки, Порхова и Завеличенской волости Псковского района.

Михаил Ведерников поблагодарил руководство этих муниципалитетов за активное включение в работу по улучшению облика городов и поселков. «Видим, что вам благоустройство и развитие туристического сектора небезразлично, поэтому вы оказываете этому большое внимание», — заметил губернатор и призвал коллег из других районов не отставать.

Начальник Управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елена Тимашова в свою очередь напомнила о сроках приведения в соответствие с дизайн-кодом ранее размещенных вывесок на фасадах: в течение года со дня утверждения дизайн-кодов — в исторической зоне и в течение двух лет в типовой зоне. В рамках переходного периода создана рабочая группа по оказанию содействия органам местного самоуправления в рассмотрении заявок на согласование поступающих от организаций и предпринимателей вывесок.

В ходе совещания опытом работы по внедрению дизайн-кода поделился глава администрации Пскова Борис Елкин. Он подробно рассказал о том, как велась разъяснительная работа с предпринимателями, о содействии в решении спорных вопросов и ведении претензионной работы.

Михаил Ведерников предложил взять модель работы администрации города Пскова по дизайн-коду за основу. «Историческая центральная часть города Пскова действительно открылась. Абсолютно по-другому смотрится город, фасады. Кратковременное недовольство отдельных предпринимателей, которые не хотели ничего менять, давно уже ушло. Многие сейчас признают, что Псков преобразился. Эти новые вывески более эстетичны, но не менее информативны — снижения потока клиентов не наблюдается ни в одной организации», — подчеркнул глава региона и поручил профильным органам области оказать районным властям всю необходимую помощь в работе по смене наружного оформления.