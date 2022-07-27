Новые детские площадки появились в Псковском районе
В Псковском районе появились новые детские площадки. Это стало возможным благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и регионального правительства, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.
Две детские площадки уже установили в деревне Неёлово-2 Логозовской волости и деревне Адворицы Тямшанской волости, ещё две в скором времени появятся в деревне Похвальщина Ядровской волости и деревне Крипецкое Торошинской волости.
Установка площадок осуществляется с целью организации досуга детей дошкольного и младшего школьного возраста, развития и совершенствования физических качеств детей, привития им интереса к здоровому образу жизни и спорту.
Все площадки передадут на содержание администраций сельских поселений.
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