На семинаре «Без срока давности» в Москве изучат реализацию одноименного пилотного проекта в Псковской области

10:19, 28 июля 2022, ПАИ

Государственный архив Псковской области присоединился к работе мастерской управления «Сенеж». С 28 по 30 июля в Московской области пройдет семинар-практикум «Без срока давности». Об этом сообщается в группе псковского архива. Его участники изучат опыт реализации одноименного пилотного проекта в Брянской, Псковской и Ростовской областях.

Псковская область была пилотной площадкой при составлении многотомного сборника документов «Без срока давности», в него вошли материалы о периоде оккупации территорий в годы Великой Отечественной войны, о зверствах нацистов в отношении мирных граждан и военнопленных. На основе методик псковских архивистов шла работа с томами других регионов страны.

В числе лекций семинара-практикума прозвучат темы: «Историческое содержание вопросов геноцида советского народа нацистскими войсками в годы Великой Отечественной войны», «Геноцид советского народа в творческой интерпретации», «Опыт мемориализации: региональные инициативы и проекты». В рамках семинара «Без срока давности» планируется сформировать дорожные карты по работе над проектом для субъектов РФ на 2022-2023 годы.