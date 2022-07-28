Лидер КПРФ назвал условие объединения с эсерами
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает объединения с партией «Справедливая Россия – За правду», пишет РИА Новости.
Ранее лидер СРЗП Сергей Миронов отметил, что объединение партий неизбежно в исторической перспективе.
«Программа (партии) опубликована, материалы известны, условия объединения тоже - пусть рассматривают и вносят нам свои предложения», - сказал Геннадий Зюганов, добавив, что важным условием является согласие партии выполнять программу КПРФ. – Давайте попробуем совместное объединение - подтягивайтесь, работайте».
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