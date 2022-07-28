417 заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму

12:52, 28 июля 2022, ПАИ

По состоянию на 28 июля на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу подали 417 заявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтвержденную учётную запись на портале госуслуг.