417 заявлений подали на участие в ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму
По состоянию на 28 июля на участие в дистанционном электронном голосовании на выборах в Псковскую городскую Думу подали 417 заявлений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, на сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтвержденную учётную запись на портале госуслуг.
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