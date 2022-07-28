На улице Свердлова появится памятный знак, посвященный Псковской судной грамоте

18:20, 28 июля 2022, ПАИ

В четверг, 28 июля, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 625-летия Псковской судной грамоты, сообщила пресс-служба Правительства Псковской области.

О подготовке к 17-й международной научно-практической конференция «История, архивы и общество», посвященной 625-летию Псковской судной грамоты, доложил председатель комитета юстиции Псковской области Сергей Шерстобитов. Мероприятие пройдет на базе Псковского государственного университета 23 и 24 сентября.

Для участия в качестве докладчиков поступило более 60 заявок. Это специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Белгорода, Великого Новгорода, Твери, Нижнего Новгорода, Пскова и Псковской области. Планируется, что в конференции примут участие председатель Совета судей Российской Федерации, судья Верховного Суда РФ Виктор Момотов и президент Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации Юрий Пилипенко.

«Обширная география и беспрецедентное количество участников – более 200 человек – говорит о большом интересе к мероприятию», – отметил Сергей Шерстобитов.

В программе конференции пленарное заседание «Псковская судная грамота как памятник отечественного права» и четыре круглых стола.

По реализации плана мероприятий, посвященных юбилейной дате, прозвучало два доклада. Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева рассказала, что в течение года по курируемому направлению запланировано 34 мероприятия, из них 19 уже проведено: литературно-музыкальная композиция «Псковская история», стендовые и виртуальные выставки, тематические программы, часы информации, уроки-презентации и другие.

Завершена съемка фильма к 30-летию арбитражного суда Псковской области. Оригинал фильма будет передан комитету, заметила Ольга Тимофеева.

В сфере образования проведено более 700 тематических бесед, около 120 экскурсий, порядка тысячи классных часов, около 100 книжных выставок, подчеркнул врио председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

На мероприятии речь также шла об установке памятного знака, посвященного Псковской судной грамоте. Он будет размещен у здания областного арбитражного суда на улице Свердлова, 36, в Пскове. Проект выбран и согласован с экспертами и членами оргкомитета.