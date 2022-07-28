Завод «Импульс» начнёт производить первые в России промышленные герметизированные аккумуляторы

18:46, 28 июля 2022, ПАИ

Великолукский аккумуляторный завод «Импульс» запустит первое в России производство промышленных герметизированных аккумуляторов по технологии AGM, AGM+Gel и Gel мощностью 320 тысяч единиц в год. На реализацию проекта Фонд развития промышленности выделил льготный займ в размере 2 млрд рублей по программе «Приоритетные проекты».

Такие аккумуляторы используются для источников бесперебойного питания в морских и речных судах, телекоммуникациях, в качестве буферной системы энергоснабжения, солнечных и ветровых элементов, системах управления, станциях сотовой радиосвязи.

По оценкам компании, практически весь рынок подобных промышленных аккумуляторов в России сегодня занимает зарубежная продукция, в основном из США, Китая и стран Европы. Создание отечественного производства позволит заместить до 25% импорта. При производстве аккумуляторов будут использоваться преимущественно российские компоненты и сырье, локализация составит 95%.

Новость прокомментировал в интернет-издании «Экспертный клуб» член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов: «Отлична новость, как для Псковского области, так и для страны в целом. Именно за подобными технологиями будущее и если мы сможем их производить и развивать, то будущее у нас есть».