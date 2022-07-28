Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове

На детских площадках в Пскове появляются красивые игровые формы. Фото Telegram

В Пскове начали устанавливать детские площадки, которые поступили в город благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и Правительства Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

"Активные работы уже ведутся на улицах Звездная, 2, Бастионная, 19, и Труда, 53. Рабочие расставляют элементы детских игровых комплексов для последующего их монтажа. Напомню, что на каждой площадке будут установлены детский игровой комплекс, домик-беседка, качели, песочница и машина", - сообщил Борис Елкин

Сейчас проводится аукцион на обустройство еще 10 комплексов. Они будут установлены по адресам:

  • Кислякова, 3,5,
  • Кузбасской дивизии, 4,
  • Рижский проспект, 68,
  • Советская, 53/15,
  • Печорская, 1,
  • переулок Машиниста, 5,
  • Октябрьский проспект, 38,
  • Ижорского батальона, 6,
  • Индустриальная, 4а,
  • и в Дендропарке у Мирожского монастыря.


Всего к концу сентября в Пскове появится 38 новых игровых комплексов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

28 июля 2022

Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове

28 июля 2022

Автобусы Псков – Витебск и Витебск – Псков начнут ходить с 1 августа
28 июля 2022

На улице Свердлова появится памятный знак, посвященный Псковской судной грамоте
28 июля 2022

День ВМФ России отметят в Пскове 31 июля
28 июля 2022

Более 28 млн рублей дополнительно получит Псковская область на реализацию проектов благоустройства в малых городах
28 июля 2022

Виктория Матуле ответила на обвинения западных журналистов

28 июля 2022

Распределительный газопровод построили в Острове
28 июля 2022

Дорогу на Самолву приняли в эксплуатацию

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...