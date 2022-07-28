Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове
В Пскове начали устанавливать детские площадки, которые поступили в город благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и Правительства Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.
"Активные работы уже ведутся на улицах Звездная, 2, Бастионная, 19, и Труда, 53. Рабочие расставляют элементы детских игровых комплексов для последующего их монтажа. Напомню, что на каждой площадке будут установлены детский игровой комплекс, домик-беседка, качели, песочница и машина", - сообщил Борис Елкин
Сейчас проводится аукцион на обустройство еще 10 комплексов. Они будут установлены по адресам:
- Кислякова, 3,5,
- Кузбасской дивизии, 4,
- Рижский проспект, 68,
- Советская, 53/15,
- Печорская, 1,
- переулок Машиниста, 5,
- Октябрьский проспект, 38,
- Ижорского батальона, 6,
- Индустриальная, 4а,
- и в Дендропарке у Мирожского монастыря.
Всего к концу сентября в Пскове появится 38 новых игровых комплексов.
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Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове
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