Стали известны адреса установок детских площадок в Пскове

22:04, 28 июля 2022, ПАИ

В Пскове начали устанавливать детские площадки, которые поступили в город благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова и Правительства Псковской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.



"Активные работы уже ведутся на улицах Звездная, 2, Бастионная, 19, и Труда, 53. Рабочие расставляют элементы детских игровых комплексов для последующего их монтажа. Напомню, что на каждой площадке будут установлены детский игровой комплекс, домик-беседка, качели, песочница и машина", - сообщил Борис Елкин



Сейчас проводится аукцион на обустройство еще 10 комплексов. Они будут установлены по адресам:

Кислякова, 3,5,

Кузбасской дивизии, 4,

Рижский проспект, 68,

Советская, 53/15,

Печорская, 1,

переулок Машиниста, 5,

Октябрьский проспект, 38,

Ижорского батальона, 6,

Индустриальная, 4а,

и в Дендропарке у Мирожского монастыря.



Всего к концу сентября в Пскове появится 38 новых игровых комплексов.