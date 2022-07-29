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Происшествия

В Белоруссии будут судить обвиняемого в передаче госсекретов мужчину

В Белоруссии прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в содействии экстремистской деятельности и умышленном разглашении служебной тайны, сообщает Генпрокуратура Белоруссии.

«Обвиняемый изготовил скриншот фрагмента карты Республики Беларусь, на котором отметил места расположения воинских частей и подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь. После чего в этот же день передал указанные сведения через сеть Интернет иному лицу, проживающему в Украине», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в феврале обвиняемый переслал в Telegram-бот информацию, которая может быть использована в экстремистской деятельности. После этого он собрал сведения о расположении воинских частей и подразделений, которые по заключению экспертной комиссии в сфере государственных секретов министерства обороны отнесены к госсекретам и составляли служебную тайну.

«После изучения материалов дела в прокуратуре Брестской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступлений», — сообщили в генпрокуратуре республики. 

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