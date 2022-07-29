Роскосмос постепенно перейдет на коммерческое предоставление услуг

18:56, 29 июля 2022, ПАИ

Главное из заявления гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова выделил Telegram-канал ТАСС:

▪️ ресурсы основных модулей Международной космической станции выработаны многократно;

▪️ интенсивность аварий на МКС, поломок аппаратуры, появления микротрещин нарастает;

▪️ РФ еще два года назад задумалась о разработке своей орбитальной станции;

▪️ выход из проекта МКС может растянуться до двух лет;

▪️ Роскосмос постепенно перейдет на коммерческое предоставление услуг.