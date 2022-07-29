Роскосмос постепенно перейдет на коммерческое предоставление услуг
Главное из заявления гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова выделил Telegram-канал ТАСС:
▪️ ресурсы основных модулей Международной космической станции выработаны многократно;
▪️ интенсивность аварий на МКС, поломок аппаратуры, появления микротрещин нарастает;
▪️ РФ еще два года назад задумалась о разработке своей орбитальной станции;
▪️ выход из проекта МКС может растянуться до двух лет;
▪️ Роскосмос постепенно перейдет на коммерческое предоставление услуг.
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