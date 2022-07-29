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Страна и мир

Роскосмос постепенно перейдет на коммерческое предоставление услуг

Интенсивность аварий на МКС нарастает. Фото: Роскосмос

Главное из заявления гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова выделил Telegram-канал ТАСС: 

▪️ ресурсы основных модулей Международной космической станции выработаны многократно;

▪️ интенсивность аварий на МКС, поломок аппаратуры, появления микротрещин нарастает;

▪️ РФ еще два года назад задумалась о разработке своей орбитальной станции;

▪️ выход из проекта МКС может растянуться до двух лет;

▪️ Роскосмос постепенно перейдет на коммерческое предоставление услуг.

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