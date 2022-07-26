Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года
Россия после 2024 года выйдет из проекта Международной космической станции. В Роскосмосе рассчитывают, что к тому времени госкорпорация начнёт разворачивать собственную орбитальную станцию, сообщает Интерфакс со ссылкой на нового главу Роскосмоса Юрия Борисова.
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава госкорпорации заявил, что перед уходом будут выполнены все обязательства перед партнёрами. После выхода из МКС основным приоритетом станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).
В начале июля Роскосмос уже представлял эскиз РОСС с пилотируемыми кораблями, которые к ней «припаркованы». На станции будет несколько модулей: научно-энергетический, целевой, производственный и платформа обслуживания космических аппаратов.
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