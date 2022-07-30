Михаил Ведерников пригласил псковичей на проект «Вкусная пятница»

23:45, 30 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём еженедельном видеообращении напомнил псковичам о совместном проекте регионального правительства и Россельхозбанком. Проект называется «Вкусная пятница».

Каждую пятницу в здании Псковского филиала банка в Пскове на ул.Некрасова, 44А один из фермеров области представляет свою продукцию.

«В акции уже приняли участие 15 псковских производителей. На этой неделе, например, фермер из Гдова Алёна Банникова представила три десятка видов необычного авторского варенья из жимолости и лесной земляники, крыжовника с перцем чили, лаванды и лимона», – рассказал Михаил Ведерников.

Акции проходят еженедельно с 11:00 до 15:00. А если не успели, можно воспользоваться платформой Россельхозбанка «Своё родное» и через приложение онлайн приобрести продукцию не только фермеров Псковской области, но и всей России.