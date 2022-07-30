Великолучан переселят в начале 2023 года из 11 многоквартирных домов

09:59, 30 июля 2022, ПАИ

С 1 января 2022 года в Великих Луках по региональной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2019 – 2025 годах» великолучанам было предоставлено 44 жилых помещения в рамках реализации 3-го и частично 4-го этапа этой программы. Переселено 124 горожанина. В 2022 году – начале 2023 года планируется переселить граждан из 50 жилых помещений, находящихся в 11 многоквартирных домах. Об этом сообщил глава Великих Лук Николай Козловский в своем видеообращении.

«За время действия программы по расселению была полностью ликвидирована так называемая «Голубая дивизия» – ветхие бараки без удобств, снесены кварталы ветхих домов по улицам Сибирцева, Дворецкой, Садовой, Виноградова, Комсомольской, Холмской, Розы Люксембург и многим другим», - отметил Николай Николаевич. Так, за последние пять лет Великие Луки стали лидерами по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в Псковской области.

С 1 января для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было закуплено 23 квартиры. Право собственности на предоставленное жилье сироты могут оформить через 5 лет проживания в квартирах, при условии отсутствия задолженности за жилищно-коммунальные услуги и серьёзных нареканий со стороны соседей на соблюдение общественного порядка.

«Если говорить о строительстве и вводе жилья по состоянию на сегодняшний день, то профильным комитетом городской Администрации с начала года было выдано 48 разрешений на строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов или садовых домов. За этот же период выдано 15 разрешений на ввод построенных домов в эксплуатацию. В части индивидуального жилищного строительства доминирует улица Дубовая и заречный район города», - отметил Николай Козловский.



Не снижаются темпы и по возведению многоквартирных жилых домов. Так, с начала 2022 года выдано 2 разрешения на ввод в эксплуатацию 2 многоквартирных домов. Это многоэтажка в переулке Вокзальном, дом 7 на 50 квартир общей площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров. А также многоквартирный дом на улице Заслонова, 42 - 89 квартир, общей площадью более 6 тысяч квадратных метров.