Михаил Ведерников поздравил Изборск с 1160-летием

12:29, 30 июля 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей Изборска с 1160-летием. Свое поздравление губернатор опубликовал в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что Изборск – один из древнейших городов страны, где объединялись славянские племена, куда варяги пришли править землёй, впоследствии ставшей Русью. Здесь зарождалась государственность и ковалась военная мощь страны – город-крепость издревле охранял северо-западные рубежи.

Несмотря на свой тысячелетний возраст, многочисленные осады и набеги, Изборск сохранил историческую преемственность. Здесь остались не только уникальные историко-культурные памятники, но и дух изборян, которые отличались преданностью Отечеству, неподкупностью, умением стоять на своём, добавил Михаил Ведереников.

«Неслучайно именно здесь появился «Изборский клуб», объединивший историков, философов, интеллектуалов и настоящих патриотов страны, которые сегодня формируют и направляют государственную политическую мысль России», - прокомментировал глава региона.