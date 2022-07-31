Сотрудники МЧС провели профилактический рейд в Плюсском районе

17:49, 31 июля 2022, ПАИ

30 июля сотрудники территориального подразделения управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления провели профилактический рейд на территории посёлка Заплюсье Плюсского района, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках профилактического мероприятия особое внимание сотрудники МЧС уделили правилам разведения открытого огня, сжигания мусора и правилам поведения в местах отдыха и лесах.

Кроме того, сотрудники МЧС провели беседы с гражданами и оставили в почтовых ящиках жилых домов, на информационных стендах и автобусных остановках листовки и памятки на противопожарную тематику.