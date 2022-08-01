Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Студентов ПсковГУ приглашают к участию в Третьей школе литературной критики

Ассоциация союзов писателей и издателей приглашает студентов Псковского государственного университета принять участие в Третьей школе литературной критики, которая пройдёт в Пушкинских Горах с 2 по 6 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Школа предлагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков. Практическую работу в Третьей школе литературной критики в Пушкинских Горах проведут профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков, критик поэзии, доцент кафедры русской литературы Казанского университета Артём Скворцов, литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт Елена Погорелая, литературный критик, поэт, прозаик (известен по псевдониму Сухбат Афлатуни) Евгений Абдуллаев, поэт, литературный критик, редактор отделов критики и эссеистики интернет-портала Textura Борис Кутенков.

Для участия в школе необходимо до 19 августа подать заявку здесь.

По результатам конкурса организаторы выберут 21 участника. Результаты объявят не позднее 5 сентября.

Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму. Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Пушкинских Гор и обратно. Участники должны быть старше 18 лет.

По окончании курса участники получат сертификаты. Лучшие работы опубликуют в журналах и на интернет-платформах – партнёрах проекта «Школа критики».

Отметим, что школа носит имя литературоведа, писателя Валентина Курбатова. «Школа критики» образована в память о нём. В 2021 году в первой школе критики принял участие 21 литературный критик из разных регионов страны. Лучшие работы участников были опубликованы в журнале «Юность» и на портале «Горький».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

Борьбу с раком легких обсудят в медиацентре ПАИ

01 августа 2022

Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта
01 августа 2022

Хрустальную копию меча князя Довмонта будут ежегодно вручать победителю рыцарского турнира в Пскове
01 августа 2022

Хрустальную копию меча князя Довмонта презентовали в Псковском музее-заповеднике
01 августа 2022

На платформе Своё Село Россельхозбанка появились архитектурные проекты домов

01 августа 2022

Более 582 млн человек в мире заразилось коронавирусом
01 августа 2022

В Псковской области проходит акция по сбору книг для детей из Донбасса «Дети – детям»
01 августа 2022

Марина Гаращенко: Пожилые — самая уязвимая группа для COVID-19


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...