Студентов ПсковГУ приглашают к участию в Третьей школе литературной критики

11:17, 01 августа 2022, ПАИ

Ассоциация союзов писателей и издателей приглашает студентов Псковского государственного университета принять участие в Третьей школе литературной критики, которая пройдёт в Пушкинских Горах с 2 по 6 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Школа предлагает очную форму взаимодействия молодых авторов и известных критиков. Практическую работу в Третьей школе литературной критики в Пушкинских Горах проведут профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак, литературный критик, заведующий отделом поэзии журнала «Новый мир» Павел Крючков, критик поэзии, доцент кафедры русской литературы Казанского университета Артём Скворцов, литературный критик, редактор отдела современной литературы в журнале «Вопросы литературы», поэт Елена Погорелая, литературный критик, поэт, прозаик (известен по псевдониму Сухбат Афлатуни) Евгений Абдуллаев, поэт, литературный критик, редактор отделов критики и эссеистики интернет-портала Textura Борис Кутенков.

Для участия в школе необходимо до 19 августа подать заявку здесь.

По результатам конкурса организаторы выберут 21 участника. Результаты объявят не позднее 5 сентября.

Основное внимание организаторы школы будут уделять качеству присланных текстов и мотивационному письму. Участие в школе для выбранных авторов бесплатное, также организаторы компенсируют расходы на проживание, питание и транспорт до Пушкинских Гор и обратно. Участники должны быть старше 18 лет.

По окончании курса участники получат сертификаты. Лучшие работы опубликуют в журналах и на интернет-платформах – партнёрах проекта «Школа критики».

Отметим, что школа носит имя литературоведа, писателя Валентина Курбатова. «Школа критики» образована в память о нём. В 2021 году в первой школе критики принял участие 21 литературный критик из разных регионов страны. Лучшие работы участников были опубликованы в журнале «Юность» и на портале «Горький».