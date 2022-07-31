О работе регионального парламента, стартовавшей избирательной кампании и электронном голосовании – в ПАИ-live с Александром Котовым. Главное

12:22, 01 августа 2022, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов стал гостем эфира проекта ПАИ-live. В рамках эфира он рассказал главному редактору газеты «Псковская правда» Максиму Андрееву, каковы итоги завершившегося парламентского сезона и как показали себя в нём депутаты-новички? Как парламентарии работают в округах и чем займутся после выхода с каникул? Насколько конкурентной обещает быть стартовавшая муниципальная избирательная кампания? И почему сам спикер Собрания не придёт голосовать на избирательном участке?

Мы собрали для вас главные тезисы из интервью.

О работе областного Собрания в оптимизированном составе и с новой структурой

В сентябре 2020 года депутаты Псковского областного Собрания приняли решение сократить размер депутатского корпуса в региональном парламенте с 44 до 26 депутатов. Кроме того, в Псковской области изменили и нарезку избирательных округов, сократив их число с 22 до 13.

По мнению Александра Котова, с точки зрения эффективности в первом парламентском сезоне Псковского областного Собрания депутатов VII созыва существенных изменений не произошло, так как работа оценивается принятыми законами и нормативно-правовыми актами, никаких завалов у регионального парламента как не было, так и нет.

Депутаты стараются все поступившие законопроекты рассматривать вовремя и делают это, как правило, сразу в двух чтениях. Поэтому новый состав, как и прежний, работает чётко, считает спикер областного Собрания.

Говоря о работе в сокращённом формате, Александр Котов отметил, что благодаря этому «стало меньше суеты».

Больше стало вдумчивой и серьёзной работы. Депутаты чувствуют больше ответственности. Стало меньше популистских заявлений, следовательно новый состав регионального парламента стал более эффективным», уверен Александр Котов.

Об основных задачах, которые стоят перед областным Собранием в новом парламентском сезоне

В первую очередь Псковскому областному Собранию депутатов предстоит работа над совершенствованием законодательства: внесение изменений в законы и приведение их в соответствие с федеральными. В частности, речь идёт о бюджетном процессе, который начинается уже сейчас и будет занимать у депутатов достаточно много времени до конца текущего года.

Вторая составляющая – решение вопросов, которые находятся у депутатов на контроле и которые они рассматривали в рамках парламентского часа. Например, о работе операторов по обращению с ТКО и капитальному ремонту, работе сотовой связи, о средствах на приобретение жилья для медицинских работников, о приобретении жилья для педагогических работников, об индексации мер социальной поддержки на фоне роста цен и инфляции.

О самых распространённых проблемах псковичей

Есть системные проблемы, которые характерны для всей Псковской области. Например, приведение в порядок старых водопроводных сетей на селе. Планируется начать формировать региональную программу по ремонту этих сетей. Возможно, областные власти смогут вписать эту региональную программу в уже существующую федеральную.

Кроме того, в каждом округе есть свои особенности. Где-то остро стоят проблемы с дорогами, где-то со связью, в том числе и с мобильной, где-то с автобусным сообщением.

Проблемы известны, они решаются, и, по мнению, Александра Котова, ситуация постепенно меняется в лучшую сторону. В частности, в регионе ежегодно растёт дорожный фонд, увеличивается количество дорог, которые находятся в нормативном состоянии.

О предвыборной кампании

Избирательная кампания ещё только вступает в активную фазу. Сейчас идёт регистрация кандидатов, практически везде наблюдается достаточно серьёзная конкуренция.

Серьёзная конкуренция будет на выборах депутатов Псковской городской Думы и практически во всех избирательных округах в Великих Луках, а также в Плюсском районе (на пост главы муниципалитета претендуют 12 человек), уверен Александр Котов.

Спикер областного парламента рассчитывает, что выборы будут открытыми, честными, и победитель будет определён в конкурентной борьбе.

«Единой России» необходимо мобилизоваться для победы на выборах. У ЕР есть все ресурсы для того, чтобы одержать победу на любых выборах. И результаты будут зависеть по большей части именно от того, как организует свою работу сама партия, уверен Александр Котов.

О дистанционном электронном голосовании

На сентябрьских выборах жители Пскова смогут проголосовать за кандидата в депутаты городской Думы онлайн без посещения избирательного участка. Для этого необходимо заранее, до 5 сентября, подать заявление на сайте gosuslugi.ru. Гражданину нужно иметь постоянную прописку в Пскове и подтверждённую учётную запись на портале госуслуг.

За дистанционным форматом голосования будущее: достаточно нажать несколько кнопок – и гражданин может получить услугу, за который ему раньше бы пришлось ходить по разного рода учреждениям.

ДЭГ повысит явку избирателей, увеличив доступность системы голосования, уверен спикер областного Собрания.

Александр Котов намерен принять участие в голосовании в электронном формате.

Система ДЭГ уже апробирована. Видно, что она работает и не даёт сбоев, подчеркнул спикер регионального парламента.

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Полное интервью с председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым читайте на «Псковской правде».