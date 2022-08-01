Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта

11:44, 01 августа 2022, ПАИ

Генеральный директор Пскового музея-заповедника Светлана Мельникова предложила сделать сувенирную продукцию с хрустальным мечом Довмонта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что маленькие мечи станут хорошим сувениром для туристов, а для девушек можно сделать «хрустальные» заколки.

Напомним, что 1 августа прошла презентация хрустальной копии меча Довмонта-Тимофея, которую доставили в регион 26 июля. Он изготовлен в городе Гусь-Хрустальном по образу оригинального боевого меча князя Довмонта. Хрустальный меч сделали специально для фестиваля «Довмонт Псковский».