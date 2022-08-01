Хрустальную копию меча князя Довмонта будут ежегодно вручать победителю рыцарского турнира в Пскове

11:31, 01 августа 2022, ПАИ

Хрустальную копию меча князя Довмонта-Тимофея планируют ежегодно отдавать воину, который выйдет победителем из рыцарского турнира в рамках фестиваля «Довмонт Псковский». Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передает корреспондент Псковского агентства информации с презентации меча 1 августа.

«Когда возникла идея фестиваля, стало понятно, что обойти стороной меч просто невозможно, и как-то сразу родилась идея, что он станет главным призом поединка. Этот меч именной, высокая степень вероятности, что это тот самый меч, который сопровождал великого князя. А после его смерти приобрел церемониальное значение», - рассказала Светлана Мельникова.

При этом она подчеркнула, что, к сожалению, меч, «пройдя все испытания», утратил некоторые детали: «В рукоятке у него небольшое углубление. Считается, что там был камень и во время революции чья-то темная рука выковыряла камень. Поэтому на копии меча тоже углубление. Это доказывает, что мастер пытались сделать меч приближенным к оригиналу».

Ранее сообщалось, что 1 августа в Псковском музее-заповеднике презентовали хрустальную копию меча князя Довмонта-Тимофея, он изготовлен в городе Гусь-Хрустальном по образу оригинального боевого меча князя Довмонта.