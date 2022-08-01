Автобусное сообщение запустили между Псковом и Витебском

13:35, 01 августа 2022, ПАИ

Автобусное сообщение между Псковом и Витебском запустили сегодня, 1 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Из Пскова с автовокзала автобус отправился в 13:20, в Витебск он прибудет в 20:10. Всего сегодня на этом автобусе из Пскова выехало 18 человек. Общая вместимость автобуса рассчитана на 40 человек.

В обратном направлении из Витебска автобус будет отправляться также в 13:20 и прибывать в Псков в 20:10.

Автобус будет останавливаться в Острове, Опочке, Пустошке, Невеле, Езерище, Гурках и Городке.

Стоимость проезда составляет 1 157 рублей.