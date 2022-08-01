В Псковской области запустили проект карьерного сопровождения молодёжи
Псковская область вошла в число субъектов, принимающих участие в реализации проекта апробации комплексного подхода к карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив в 2022 году, пишет официальный Telegram-канал региона.
Как сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области, целью апробации комплексного подхода к карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив, является обеспечение занятости граждан.
Обязательные условия участия в проекте карьерного сопровождения для участника:
– гражданство Российской Федерации;
– возраст до 35 лет включительно;
– документальное подтверждение одной из отдельных категорий для участия согласно ПП РФ от 24.06.2022;
– участник не принимал участия в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и в проекте «Страна мастеров»;
– подача заявления на участие в проекте с приложением персональных данных и копий документов;
– подписание двустороннего соглашения с Агентством об оказании услуги комплексного подхода к карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив.
Результатом реализации этого проекта станет численность занятых из числа граждан, получивших услугу комплексного подхода к карьерному сопровождению, включая развитие предпринимательских инициатив, составляющая не менее 4 875 человек (75 %) среди участников по всей стране в 2022 году.
Дальнейшая информация о проекте будет публиковаться в комитете по труду и занятости Псковской области.
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