В Псковской области запустили проект карьерного сопровождения молодёжи

16:51, 01 августа 2022, ПАИ

Псковская область вошла в число субъектов, принимающих участие в реализации проекта апробации комплексного подхода к карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив в 2022 году, пишет официальный Telegram-канал региона.

Как сообщили в комитете по труду и занятости Псковской области, целью апробации комплексного подхода к карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив, является обеспечение занятости граждан.

Обязательные условия участия в проекте карьерного сопровождения для участника:

– гражданство Российской Федерации;

– возраст до 35 лет включительно;

– документальное подтверждение одной из отдельных категорий для участия согласно ПП РФ от 24.06.2022;

– участник не принимал участия в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография» и в проекте «Страна мастеров»;

– подача заявления на участие в проекте с приложением персональных данных и копий документов;

– подписание двустороннего соглашения с Агентством об оказании услуги комплексного подхода к карьерному сопровождению молодёжи, включая развитие предпринимательских инициатив.

Результатом реализации этого проекта станет численность занятых из числа граждан, получивших услугу комплексного подхода к карьерному сопровождению, включая развитие предпринимательских инициатив, составляющая не менее 4 875 человек (75 %) среди участников по всей стране в 2022 году.

Дальнейшая информация о проекте будет публиковаться в комитете по труду и занятости Псковской области.