Виктора Беляева ищет в Псковской области его дочь

08:59, 02 августа 2022, ПАИ

В программу «Жди меня» обратилась Любовь, которая ищет своего 63-летнего отца Виктора Беляева. Об этом Псковскому агентству информации сообщили волонтёры проекта «Жди меня».

20 лет заявительница считала своим отцом отчима. Чтобы узнать о настоящем отце она провела самое настоящее расследование и обратилась в архивы по месту его учёбы.

Виктор Беляев родился в Вологде, учился в Лесотехнической академии имени С. М. Кирова. В Ленинграде встретил рыжеволосую девушку из Абхазии. Был праздник, возможно 23 Февраля, может быть 8 Марта. «Он и его друзья однокурсники (Курачкин и Круглов Саша) праздновали в женском общежитии. Мама любила папу, и когда она была в Абхазии в отпуске у родителей, она узнала, что беременна мной. Вернувшись в Ленинград, узнала, что он уже с другой», – написала Любовь.

После получения диплома Виктор Беляев уехал в Псков, оттуда, возможно, переехал в Ленинградскую область.

«Может, он помнит рыжеволосую девушку – мою маму», – добавила заявительница.

Если вы можете помочь в поиске, если вам что-либо известно о Иване Чернышове, свяжитесь с волонтёрами проекта в Псковской области по электронной почте pskovnews@mail.ru.