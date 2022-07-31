Два авианосца Китая вышли в море перед возможным приездом Нэнси Пелоси на Тайвань

10:30, 02 августа 2022, ПАИ

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, сообщает ТАСС со ссылкой на тайванские СМИ.

Согласно этим сведениям, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья. В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считают эксперты.

Напомним, армия Китая с 1 по 4 августа проводит военные учения в Бохайском заливе, а со 2 по 6 августа – манёвры в Южно-Китайском море.