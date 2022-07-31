Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Два авианосца Китая вышли в море перед возможным приездом Нэнси Пелоси на Тайвань

Два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси, сообщает ТАСС со ссылкой на тайванские СМИ.

Согласно этим сведениям, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья. В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считают эксперты.

Напомним, армия Китая с 1 по 4 августа проводит военные учения в Бохайском заливе, а со 2 по 6 августа – манёвры в Южно-Китайском море.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 июля 2022

Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел
30 июля 2022

Николай Козловский выступил с отчетом о своей деятельности за 2021 год на заседании Великолукской Думы

29 июля 2022

Снова самострел. 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Готовится к эфиру 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться
29 июля 2022

Спикер Псковского областного Собрания намерен проголосовать дистанционно
29 июля 2022

ПАИ-live со спикером Псковского областного Собрания Александром Котовым
28 июля 2022

Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...