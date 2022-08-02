Церемония возложения цветов состоялась у стелы на площади Героев-Десантников в Пскове

14:10, 02 августа 2022, ПАИ

Военнослужащие и жители города Пскова возложили цветы к памятному знаку в честь подвига 6-й роты 104-го парашютного полка 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной десантно-штурмовой дивизии. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Воздушно-десантных войск 2 августа. Об этом сообщил корреспондент Псковского агентства информации.

В этот день в 1930 году впервые на учениях Военно-воздушных сил под Воронежем было десантировано 12 человек для выполнения тактической задачи, и с тех пор силы ВДВ были задействованы во всех вооруженных конфликтах на территории СССР.

Десантников поздравил врио командира 76-й дивизии гвардии полковник Роман Самохин и председатель Совета ветеранов 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной дивизии Юрий Соседов.

«Следуя героическим подвигам своих предшественников, нынешнее поколение десантников продолжает показывать высокую боевую выучку и мастерство, с достоинством выполняя все поставленные перед войсками задачи», - подчеркнул гвардии полковник Роман Самохин.

Поздравления с пожеланиями «крепкого десантного здоровья» и скорейшего возвращения в родной Псков отправили военнослужащим ВДВ, которые в данный момент исполняют боевой долг.

После возложения цветов и торжественного построения войск ВДВ объявили минуту молчания.

Ранее сообщалось, что празднование Дня ВДВ также пройдет в Зеленом театре Пскова.