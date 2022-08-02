Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Воздушно-десантные войска – сердце российской армии и гордость страны

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил десантников с Днём ВДВ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, кто бы ни бросал вызов России, десантники всегда находят достойный ответ.

«Это не изменилось, когда началась специальная военная операция. Псковские десантники продолжают доказывать, что являются одними из лучших соединений. То, что в санкционный список внесена дивизия, тоже определённый знак качества», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор заметил, что жители Псковской области поддерживают десантников и проводят многочисленные акции. Правительство региона также делает всё возможное, чтобы тыл был надёжно защищён.

По словам Михаила Ведерникова, особое внимание будет уделяться тем, кто не вернулся из боя. Семьям будет оказываться поддержка, а именами героев назовут улицы. Кроме того, губернатор пообещал помогать семьям по социальным вопросам, в том числе по устройству в детские сады. «У нас разработаны экскурсии для семей, чьи воины выполняют свой долг. Дети могут съездить».

В завершение губернатор пожелал десантникам успехов в службе, благополучия и здоровья. «Правительство будет вашим другом всегда и партнером», - добавил он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

02 августа 2022

Псковичи стали чаще интересоваться своими еврейскими корнями

02 августа 2022

ФОТОФАКТ Вандалы разгромили детский игровой домик в Печорах
02 августа 2022

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» поздравил Псковский район с 95-летием со дня образования
02 августа 2022

Губернатор наградил особо отличившихся при исполнении воинского долга военнослужащих 76-й дивизии
02 августа 2022

Во время реставрации Троицкий собор Пскова полностью закрывать не будут
02 августа 2022

Михаил Ведерников: Воздушно-десантные войска – сердце российской армии и гордость страны
02 августа 2022

Частные дома в Пскове остались без воды из-за утечки
02 августа 2022

Археологические исследования планируют провести вокруг Изборской крепости

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...