Михаил Ведерников: Воздушно-десантные войска – сердце российской армии и гордость страны

14:49, 02 августа 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил десантников с Днём ВДВ, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам губернатора, кто бы ни бросал вызов России, десантники всегда находят достойный ответ.

«Это не изменилось, когда началась специальная военная операция. Псковские десантники продолжают доказывать, что являются одними из лучших соединений. То, что в санкционный список внесена дивизия, тоже определённый знак качества», - отметил Михаил Ведерников.

Также губернатор заметил, что жители Псковской области поддерживают десантников и проводят многочисленные акции. Правительство региона также делает всё возможное, чтобы тыл был надёжно защищён.

По словам Михаила Ведерникова, особое внимание будет уделяться тем, кто не вернулся из боя. Семьям будет оказываться поддержка, а именами героев назовут улицы. Кроме того, губернатор пообещал помогать семьям по социальным вопросам, в том числе по устройству в детские сады. «У нас разработаны экскурсии для семей, чьи воины выполняют свой долг. Дети могут съездить».

В завершение губернатор пожелал десантникам успехов в службе, благополучия и здоровья. «Правительство будет вашим другом всегда и партнером», - добавил он.