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Магистрант ПсковГУ: Молодёжь присоединится к крупным региональным мероприятиям проекта «Без срока давности»

Магистрант Псковского государственного университета, региональный координатор пилотного проекта «Без срока давности» Тимофей Власов совместно с преподавателями вуза презентовал лучшие региональные практики проекта на семинаре-практикуме в мастерской управления «Сенеж» (Московская область). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

«Работа над реализацией пилотного проекта «Без срока давности» продолжается, и мы не остановимся на достигнутом, – подчеркнул магистрант ПсковГУ. – В ближайшее время запланирован ряд крупных региональных мероприятий, в которые планируется включить молодёжь Псковской области».

Напомним, что Псковская область, наряду с Брянской и Ростовской, является пилотной площадкой реализации проекта и уже второй год работает над темой развития патриотического воспитания молодёжи по специально разработанной дорожной карте.

Международный проект «Без срока давности», инициированный президентом РФ Владимиром Путиным, реализуется в России с 2020 года. Он посвящён сохранению исторической памяти о трагедии мирного населения СССР – жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой Отечественной войны, установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения.

На основании документов проекта «Без срока давности» во исполнение поручения президента и по заданию Минобрнауки России в ПсковГУ был разработан учебный модуль, представляющий собой универсальный учебно-методический комплекс, который может быть интегрирован в образовательные программы разных направлений подготовки, использоваться в разных траекториях образования и форматах работы со студентами. В начале 2021 года модуль получил положительное заключение федерального учебно-методического объединения. Более 200 университетов уже включили в свои образовательные программы элементы образовательного модуля «Без срока давности». А в новом учебном году он появится уже во всех университетах, подведомственных Минобрнауки. Мероприятия проекта на студенческую аудиторию транслирует молодёжный медиахолдинг «Без срока давности», работающий в ПсковГУ.

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