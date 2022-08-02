Самолёт с Пелоси сел в Тайбэе

18:12, 02 августа 2022, ПАИ

Спикер нижней палаты Конгресса США Нэнси Пелоси вышла из самолета, американскую делегацию встретили в аэропорту Тайбэя, тем самым знаменуя начало официального визита, пишет Telegram-канал «Газета.ру».

МИД КНР выражает решительный протест из-за визита Пелоси на Тайвань и осуждает его. В ведомстве заявили, что это серьезно нарушает принцип «одного Китая» и положения китайско-американских коммюнике, а также призвали США не разыгрывать тайваньскую карту для контроля над Китаем.

Пелоси в письменном заявлении, распространенном ее пресс-службой, подчеркнула, что ее визит на Тайвань не противоречит политике США в отношении Китая.