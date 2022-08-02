В Великих Луках организуют «Школьный базар»

19:00, 02 августа 2022, ПАИ

Новый учебный год совсем скоро созовет школьников всего города за парты. В преддверии 1 сентября администрация Великих Лук планирует провести «Школьный базар» на площади Рокоссовского, сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Мероприятие будет проходить с 22 по 26 августа 2022 года.

Прием заявок для участия торговых организаций осуществляется по адресу: город Великие Луки, площадь Ленина, д. 1, каб. 108а.

Телефон: 88115338432, электронная почта zakupki@vluki.reg60.ru.