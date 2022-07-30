Финляндия не желает «сузить» железные дороги с русского стандарта на европейский

22:44, 02 августа 2022, ПАИ

Правительство Финляндии отказалось от предложения Европейской комиссии (ЕК) о переходе с русского стандарта железнодорожной колеи на европейскую, сообщает пресс-служба министерства транспорта и коммуникаций республики со ссылкой на главу ведомства Тимо Харакка. Об этом сегодня пишут «Ведомости».

Согласно предложению ЕК, новые железнодорожные соединения Финляндии должны быть построены с шириной рельсов европейского стандарта, который составляет 1435 мм. Также страна должна была составить план перехода существующей железнодорожной сети на европейские стандарты, за исключением тех мест, где это не оправдано по соображениям выгоды-затраты, говорится в сообщении.

«Финляндия не приемлет изменения ширины колеи, и я верю, что к нашему мнению прислушаются при дальнейшей подготовке. Совершенно очевидно, что необходимо учитывать особые условия Финляндии и сохранять ширину колеи. Ее изменение было бы невыгодно с финансовой точки зрения, но также было бы нецелесообразно с функциональной точки зрения», – говорит Харакк.

В данный момент железные дороги Финляндии соответствуют российским стандартам, ширина рельсов в них составляет 1524 мм. Такая ширина рельсов является основной на территории стран бывшего СССР, в том числе она используется в Финляндии и Монголии.