Старый асфальт снимают у фасада Струго-Красненской школы

12:59, 03 августа 2022, ПАИ

Асфальт у Струго-Красненской районной школы, который губернатор Михаил Ведерников в шутку назвал культурным слоем во время рабочей поездки в муниципалитет, снимают до основания. К началу нового учебного года у образовательного учреждения будет новая площадка для торжественных линеек. С ходом работ ознакомился спикер областного Собрания Александр Котов – район входит в границы избирательного округа депутата. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Решение было найдено очень быстро: 13 июля в Стругах Красных побывал губернатор Михаил Юрьевич Ведерников, и, как мы видим, замена асфальтобетонного покрытия во дворе школы уже началась. Подрядчик приступил к работе, есть уверенность, что до начала учебного года эту территорию удастся привести в порядок», - прокомментировал начало работ Александр Котов и поблагодарил главу региона за оперативное решение важного для стругокрасненских школьников вопроса.

«Это покрытие не ремонтировалось десятки лет», - напомнил спикер. Во время посещения школы вместе с Михаилом Ведерниковым Александр Котов заметил, что асфальт у фасада всё тот же, что и в годы его учёбы, – председатель учился в Струго-Красненской школе вместе с главой района Александром Волковым.

Глава муниципалитета, поясняя ситуацию, отметил, что асфальтирование школьного двора не подходит по критериям ни в одну из существующих программ – ни в смету капремонта учреждения, ни в благоустройство общественных пространств, ни в ремонт проезжей части. Общая стоимость работ при этом составляет около 4 млн рублей, собственных возможностей на выполнение дорогостоящих работ у района недостаточно.

Михаил Ведерников оперативно отреагировал на проблему – по поручению губернатора возможность для замены асфальтового покрытия была найдена в течение двух недель.