Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Полиция начала разбирательство по факту празднования Дня ВДВ в Риге

Полиция Риги начала административный процесс в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск в Тихом саду в Риге. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что пока открыто административное дело по факту проведения не заявленного в законном порядке мероприятия. Предварительно установлено, что в нём участвовало до 30 человек. Сообщается, что на них поступили жалобы по поводу нарушения общественного порядка, а также использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления (каких именно — не уточняется).

В настоящий момент полицейские просят очевидцев присылать им соответствующие доказательства (фото и видео празднования Дня ВДВ в Риге) для привлечения к ответственности участников несанкционированного действа.

Отметим, что по традиции 2 августа латвийские десантники возлагают цветы к памятнику «Сынам Латвии, погибшим в Афганской войне» в Тихом саду в Риге. При этом официально Латвия не отмечает День ВДВ 2 августа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

31 июля 2022

Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел
30 июля 2022

Николай Козловский выступил с отчетом о своей деятельности за 2021 год на заседании Великолукской Думы

29 июля 2022

Снова самострел. 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Готовится к эфиру 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться
29 июля 2022

Спикер Псковского областного Собрания намерен проголосовать дистанционно
29 июля 2022

ПАИ-live со спикером Псковского областного Собрания Александром Котовым
28 июля 2022

Пресс-конференция главы администрации Пскова Бориса Елкина проходит в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...