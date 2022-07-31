Полиция начала разбирательство по факту празднования Дня ВДВ в Риге
Полиция Риги начала административный процесс в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск в Тихом саду в Риге. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что пока открыто административное дело по факту проведения не заявленного в законном порядке мероприятия. Предварительно установлено, что в нём участвовало до 30 человек. Сообщается, что на них поступили жалобы по поводу нарушения общественного порядка, а также использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления (каких именно — не уточняется).
В настоящий момент полицейские просят очевидцев присылать им соответствующие доказательства (фото и видео празднования Дня ВДВ в Риге) для привлечения к ответственности участников несанкционированного действа.
Отметим, что по традиции 2 августа латвийские десантники возлагают цветы к памятнику «Сынам Латвии, погибшим в Афганской войне» в Тихом саду в Риге. При этом официально Латвия не отмечает День ВДВ 2 августа.
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