Полиция начала разбирательство по факту празднования Дня ВДВ в Риге

15:27, 03 августа 2022, ПАИ

Полиция Риги начала административный процесс в связи с празднованием Дня Воздушно-десантных войск в Тихом саду в Риге. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что пока открыто административное дело по факту проведения не заявленного в законном порядке мероприятия. Предварительно установлено, что в нём участвовало до 30 человек. Сообщается, что на них поступили жалобы по поводу нарушения общественного порядка, а также использования в общественном месте символов, прославляющих военную агрессию и военные преступления (каких именно — не уточняется).

В настоящий момент полицейские просят очевидцев присылать им соответствующие доказательства (фото и видео празднования Дня ВДВ в Риге) для привлечения к ответственности участников несанкционированного действа.

Отметим, что по традиции 2 августа латвийские десантники возлагают цветы к памятнику «Сынам Латвии, погибшим в Афганской войне» в Тихом саду в Риге. При этом официально Латвия не отмечает День ВДВ 2 августа.