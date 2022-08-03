К фестивалю гусельной музыки готовятся в деревне Платишино Красногородского района
В деревне Платишино Красногородского района идёт активная подготовка к фестивалю гусельной музыки «Граинская сторона», который начнётся 19 августа в 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре народного творчества.
«В день фестиваля на деревенском гулянье будет звучать гусельная музыка, участники и гости фестиваля насладятся чистым воздухом, вкусными угощениями, все желающие смогут покататься на лодках по озеру Круглому. Конечно, не обойдётся без танцев и хороводов. Гостей праздника ждут выступления известных гусляров из Пскова и Санкт-Петербурга – солистки ансамбля «Гусляры России», художественного руководителя ансамбля гусляров «Псков» Ольги Алексеевой и гуслярши, композитора Ольги Глазовой», – рассказали в центре.
Также на фестивале выступит ансамбль гусляров «Лель» (руководитель – Елена Ленина, концертмейстер – Илья Хмелев).
Кроме того, юных музыкантов-гусельников ждёт творческая встреча с Ольгой Алексеевой, в рамках которой пройдёт мастер-класс.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Псковские производители мебели считают, что государство должно поддерживать региональные производства
Михаил Ведерников призвал отремонтировать дорогу к Владимирскому лагерю до наступления холодов