Елена Бибикова проинспектировала ФАПы и ремонт школ в Псковской области

16:49, 03 августа 2022, ПАИ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор РФ от исполнительного органа государственной власти Псковской области Елена Бибикова проинспектировала ремонты и строительство объектов здравоохранения и образования в муниципалитетах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате сенатора.

Сенатор отметила, что в рамках капитального ремонта Кудеверской средней школы Бежаницкого района, который проходит по проекту модернизации школьных систем образования, подрядчик в срок завершил масштабный демонтаж конструкций, которые подлежат замене, и сейчас ведёт активные строительные работы.

«Подрядная организация работает в усиленном режиме, рабочий график очень напряжённый», — отметила сенатор и добавила, что в целом капитальный ремонт школ в Псковской области идёт интенсивно, в динамичном темпе.

Парламентарий также оценила строительную готовность фельдшерско-акушерских пунктов в Островском, Новоржевском, Пушкиногорском и Бежаницком районах. Модульные ФАПы возводят по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение».

С руководством межрайонных больниц сенатор обсудила оснащение действующих ФАПов компьютерным оборудованием и программным обеспечением, условия работы медперсонала, а также возможность продажи в медицинских пунктах лекарственных препаратов.

«На данный момент есть ряд проблемных вопросов, которые будут проработаны на региональном уровне в ближайшее время», — заключила Елена Бибикова по итогам рабочей поездки.