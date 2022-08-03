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Губернатор Псковской области отметил пожарных, ликвидировавших огонь в здании мемориального музея-заповедника Н.А. Римского-Корсакова

Пожарных наградили благодарственными письмами губернатора Псковской области. Фото: ГУ МЧС Псковской области

Сегодня, 3 августа, в 3-ей пожарно-спасательной части Пскова огнеборцам за решительные и грамотные действия, проявленные при ликвидации пожара в здании мемориального музея-заповедника Н.А. Римского-Корсакова, вручили благодарственные письма от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщает ГУ МЧС Псковской области.

Напомним, 2 июля этого года произошел пожар в музее-заповеднике Н.А. Римского-Корсакого в населенном пункте Любенск Плюсского района. К тушению пожара привлекались дежурные караулы 24 пожарно-спасательной части ГКУ ПО «УОД в ЧС», 30 пожарно-спасательной части ГКУ ПО «УОД в ЧС», 3 пожарно-спасательной части ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, а также руководитель службы пожаротушения.

Благодаря слаженным и грамотным действиям пожарных удалось укротить огонь, а также отстоять половину здания и экспонатов.

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