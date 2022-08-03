Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск. Фото: Аргументы и факты

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Вадима Белоусова к 10 годам колонии по делу о взятке в 3,25 млрд руб. Также депутат должен выплатить штраф 500 млн руб, сообщает ТАСС.

Наказание депутату назначено заочно из-за его неявки на оглашение приговора.

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей», – говорится в приговоре судьи Андрея Гурова. При этом суд уточнил, что наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

Как отметил судья, Белоусов совершил корыстное и особо тяжкое преступление, его исправление возможно только в условиях изоляции от обществ. Суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Теща депутата Маргарита Бутакова получила четыре года условно. Суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей, а изъятые у них в ходе расследования денежные средства и недвижимость будут взысканы в счет погашения ущерба, отметил судья в приговоре.

Вадим Белоусов вину не признал, он уехал из страны и объявлен в розыск. Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что дело Вадима Белоусова было передано в суд без согласия Госдумы. По его словам, это нарушает закон о статусе депутата.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

03 августа 2022

Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск
31 июля 2022

Члены Молодежного парламента при ПОСД провели экскурсию по Порховскому дому ремесел
30 июля 2022

Николай Козловский выступил с отчетом о своей деятельности за 2021 год на заседании Великолукской Думы

29 июля 2022

Снова самострел. 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Готовится к эфиру 73-й выпуск «Псковского телеграма»
29 июля 2022

Александр Котов считает, что для победы на выборах «Единой России» необходимо мобилизоваться
29 июля 2022

Спикер Псковского областного Собрания намерен проголосовать дистанционно
29 июля 2022

ПАИ-live со спикером Псковского областного Собрания Александром Котовым

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...