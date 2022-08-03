Депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в розыск

21:08, 03 августа 2022, ПАИ

Мосгорсуд приговорил депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду» Вадима Белоусова к 10 годам колонии по делу о взятке в 3,25 млрд руб. Также депутат должен выплатить штраф 500 млн руб, сообщает ТАСС.

Наказание депутату назначено заочно из-за его неявки на оглашение приговора.

«Признать Белоусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Назначить подсудимому 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также назначить ему дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 млн рублей», – говорится в приговоре судьи Андрея Гурова. При этом суд уточнил, что наказание депутату назначено заочно в связи с тем, что он не явился на второй день оглашения приговора.

Как отметил судья, Белоусов совершил корыстное и особо тяжкое преступление, его исправление возможно только в условиях изоляции от обществ. Суд лишил его государственных наград и права занимать руководящие должности после отбытия наказания.

Теща депутата Маргарита Бутакова получила четыре года условно. Суд постановил взыскать солидарно в пользу государства с Белоусова и Бутаковой сумму взятки в размере 3,25 млрд рублей, а изъятые у них в ходе расследования денежные средства и недвижимость будут взысканы в счет погашения ущерба, отметил судья в приговоре.

Вадим Белоусов вину не признал, он уехал из страны и объявлен в розыск. Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил, что дело Вадима Белоусова было передано в суд без согласия Госдумы. По его словам, это нарушает закон о статусе депутата.