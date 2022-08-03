Программа «Сириус. Лето: начни свой проект» предлагает студентам Псковской области стать наставниками

19:31, 03 августа 2022, ПАИ

Студенты могут стать наставниками в программе «Сириус.Лето: начни свой проект».

Регистрация для студентов-наставников продлится с 1 по 31 августа. Цель программы – помочь школьникам найти задачу для проектной работы, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса. Наставники помогут им разобраться в проблеме и будут сопровождать школьника в течение всего проекта, сообщает Минобрнауки.

Стать наставниками в программе могут учащиеся бакалавриата и специалитета (3 – 5 курс), а также магистратуры и аспирантуры. Они получат опыт практической педагогической работы и управления проектом, смогут зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем и даже трудоустроиться.