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Общество

Программа «Сириус. Лето: начни свой проект» предлагает студентам Псковской области стать наставниками

Студенты могут стать наставниками в программе «Сириус.Лето: начни свой проект». 

Регистрация для студентов-наставников продлится с 1 по 31 августа.  Цель программы – помочь школьникам найти задачу для проектной работы, связанную с актуальными, современными проблемами науки, технологии, бизнеса. Наставники помогут им разобраться в проблеме и будут сопровождать школьника в течение всего проекта, сообщает Минобрнауки.

Стать наставниками в программе могут учащиеся бакалавриата и специалитета (3 – 5 курс), а также магистратуры и аспирантуры. Они получат опыт практической педагогической работы и управления проектом, смогут зарекомендовать себя перед потенциальным работодателем и даже трудоустроиться.

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