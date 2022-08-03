Из-за личной неприязни оренбуржец нанёс врачу свыше 30 ударов ножом. Подозреваемый задержан
В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве 25-летнего врача Елены Федоровой.
Участковый терапевт Елена Федорова приехала на вызов к пациенту, но до квартиры не дошла – в подъезде дома на нее напал неизвестный с ножом. Очевидцы вызвали скорую, но 25-летняя девушка истекла кровью, сообщает «Комсомольская правда».
28-летний убийца следил за своей жертвой – медик приняла решение дойти до следующего пациента пешком. Этим и воспользовался преступник. В момент нападения лицо он спрятал за маской и солнцезащитными очками.
На допросе он объяснил убийство «личной неприязнью». Девушку не менее 30 раз ударили ножом. Она скончалась от потери крови до приезда скорой помощи. Ее искромсанное в лоскуты тело нашел внук пенсионерки, вызвавшей врача на дом.
В медицине Елена успела проработать всего два года. После выпуска из медуниверстета пошла работать в поликлинику №3. Мать Федоровой - Ольга Баканач - врач-психотерапевт. Коллеги говорят о ней как о добром и отзывчивом человеке.
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Из-за личной неприязни оренбуржец нанёс врачу свыше 30 ударов ножом. Подозреваемый задержан
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