Из-за личной неприязни оренбуржец нанёс врачу свыше 30 ударов ножом. Подозреваемый задержан

19:48, 03 августа 2022, ПАИ

В Оренбурге задержан подозреваемый в жестоком убийстве 25-летнего врача Елены Федоровой.

Участковый терапевт Елена Федорова приехала на вызов к пациенту, но до квартиры не дошла – в подъезде дома на нее напал неизвестный с ножом. Очевидцы вызвали скорую, но 25-летняя девушка истекла кровью, сообщает «Комсомольская правда».

28-летний убийца следил за своей жертвой – медик приняла решение дойти до следующего пациента пешком. Этим и воспользовался преступник. В момент нападения лицо он спрятал за маской и солнцезащитными очками.

На допросе он объяснил убийство «личной неприязнью». Девушку не менее 30 раз ударили ножом. Она скончалась от потери крови до приезда скорой помощи. Ее искромсанное в лоскуты тело нашел внук пенсионерки, вызвавшей врача на дом.

В медицине Елена успела проработать всего два года. После выпуска из медуниверстета пошла работать в поликлинику №3. Мать Федоровой - Ольга Баканач - врач-психотерапевт. Коллеги говорят о ней как о добром и отзывчивом человеке.