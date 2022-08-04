Псковский волонтёр борется за жизнь расстрелянного в Смоленской области аистёнка

08:28, 04 августа 2022, ПАИ

В Починковском районе Смоленской области неизвестный два раза выстрелил в аистёнка. Пострадавшая птица получила два входных отверстия под грудиной и два выходных на спине. Об этом сообщается в волонтёрском центре помощи «Дом белого аиста» в социальной сети «ВКонтакте».

Волонтёры рассказали, что раненого аистёнка подобрали в деревне Лучеса Смоленской области и приютили в спортзале Лучесской основной школы. Пока что аистёнок стоит на ногах, ест и пьёт. «Если выживет при таких сквозных ранениях – это будет чудо», – отмечают волонтёры.

«В Лучесах, расположенных по соседству с Починком, все друг друга знают. Кто стрелял, тоже знают, вся деревня указывает на одного человека», – рассказали в «Доме белого аиста», добавив, что охота на белых аистов в России запрещена.

Волонтёры призывают Департамент лесного хозяйства Смоленской области провести расследование по данному факту и принять все возможные меры. Отметим, что в Лучесах осталось ещё два аистёнка, за судьбу которых переживают волонтёры.