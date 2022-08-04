Антон Сергеев рассказал, какие мероприятия пройдут в Псковской области в августе

15:32, 04 августа 2022, ПАИ

Советник губернатора Псковской области Антон Сергеев в эфире радиостанции «Луки FM» в рамках программы «Эксклюзив» рассказал, что интересного ждёт Псковскую область в ближайшие две недели.

Антон Сергеев напомнил, что 2 августа в Печорах открылся молодёжный историко-культурный форум «Истоки».

«На следующей неделе планируется визит больших гостей федерального уровня, и для нашего региона будет важное событие федерального уровня», - отметил Антон Сергеев.

По словам советника губернатора, это лето оказалось довольно насыщенным. «Много событий и позитивных действий уже прошло за это лето, не припомню такого давно. Очень много всего нужного, правильного и полезного происходит», - добавил он.

В августе ожидается второй концерт «Золото Вены». 20 августа в Самолве пройдёт фестиваль-реконструкция, посвящённый окончанию похода «Александрова дорога». А 22 августа в Пскове отметят День государственного флага.