Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Конный поход Александра Невского 20 августа завершится историческим фестивалем в Псковской области

Опубликована программа фестиваля-реконструкции, посвящённого окончанию похода «Александрова дорога», который пройдёт в деревне Самолва Гдовского района 20 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона. 

В рамках мероприятия жителей и гостей региона ждёт выступление музыкальных групп «Тролль гнёт ель» и «Сколот». Одним из самых масштабных моментов фестиваля станут показательные бои конницы и реконструкция боёв.

На территории деревни Самолва будет разбит исторический лагерь реконструкторов «Русь», «Европа» и лагерь «Александрова дорога» (конница).

С 10:00 до 21:00 будут работать торговые ряды (литьё, кожа, оружие), ярмарка современных мастеров, фуд-корт. Реконструкторы также организуют для зрителей исторические мастер-классы (стрельба из лука, прикладное искусство и т. д.).

С 17:00 до 19:30 пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое окончанию похода дружины Александра Невского в Псковской области. В программе приветственное слово почётных гостей, ратные упражнения дружины Александра Невского и праздничный концерт.

С 16 июля по 20 августа 2022 года проходит историческая реконструкция похода Александра Невского 1241–1242 годов «Александрова дорога», посвящённая 780-летию битвы на Чудском озере.

Главная цель похода – повторить героический поход далёких предков, пройти вместе все трудности, проявив при этом взаимовыручку, мужество и мудрость. Во время конного похода будут организованы культурно-исторические фестивали в городах, расположенных по пути следования дружины. В каждом городе будет представлена программа, посвящённая его истории:

  • исторический лагерь, где жители и туристы смогут познакомиться с бытом и военным снаряжением воина Древней Руси;
  • выставка-ярмарка народных художественных промыслов;
  • каждый день будет завершаться концертной программой.

На данный момент поход находится на пути в Валдай, где 6 августа пройдут торжественные мероприятия, посвящённые встрече дружины Александра Невского. 7 августа участники похода отправятся в Великий Новгород. 13 августа в историческом архитектурном комплексе «Ярославово дворище» будут организованы исторические площадки и праздничные мероприятия. 14 августа дружинники снова отправятся в путь, чтобы 19 августа прибыть в Псковскую область для завершения своего похода. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

01 августа 2022

ФОТОФАКТ: Большая пробка образовалась на границе с Эстонией в Псковской области
01 августа 2022

Представители 32 регионов России, ЛДНР и Запорожской области примут участие в форуме «Истоки» в Псковской области
01 августа 2022

Виталий Рахманов: Использование VPN-сервисов — это всегда большой риск
01 августа 2022

Попробовать себя в иконописи смогут участники форума «Истоки» в Псковской области
01 августа 2022

В Пскове 2 августа изменится схема движения общественного транспорта
01 августа 2022

Почти на 15% уменьшилось число госпитализаций с COVID-19 в России за день
01 августа 2022

Открытие международной молодёжной «Вахты памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» состоялось в Невельском районе
01 августа 2022

Ливни и до 25 градусов тепла прогнозируется в Псковской области 2 августа

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...