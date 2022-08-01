Конный поход Александра Невского 20 августа завершится историческим фестивалем в Псковской области

14:33, 01 августа 2022, ПАИ

Опубликована программа фестиваля-реконструкции, посвящённого окончанию похода «Александрова дорога», который пройдёт в деревне Самолва Гдовского района 20 августа, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

В рамках мероприятия жителей и гостей региона ждёт выступление музыкальных групп «Тролль гнёт ель» и «Сколот». Одним из самых масштабных моментов фестиваля станут показательные бои конницы и реконструкция боёв.

На территории деревни Самолва будет разбит исторический лагерь реконструкторов «Русь», «Европа» и лагерь «Александрова дорога» (конница).

С 10:00 до 21:00 будут работать торговые ряды (литьё, кожа, оружие), ярмарка современных мастеров, фуд-корт. Реконструкторы также организуют для зрителей исторические мастер-классы (стрельба из лука, прикладное искусство и т. д.).

С 17:00 до 19:30 пройдёт торжественное мероприятие, посвящённое окончанию похода дружины Александра Невского в Псковской области. В программе приветственное слово почётных гостей, ратные упражнения дружины Александра Невского и праздничный концерт.

С 16 июля по 20 августа 2022 года проходит историческая реконструкция похода Александра Невского 1241–1242 годов «Александрова дорога», посвящённая 780-летию битвы на Чудском озере.

Главная цель похода – повторить героический поход далёких предков, пройти вместе все трудности, проявив при этом взаимовыручку, мужество и мудрость. Во время конного похода будут организованы культурно-исторические фестивали в городах, расположенных по пути следования дружины. В каждом городе будет представлена программа, посвящённая его истории:

исторический лагерь, где жители и туристы смогут познакомиться с бытом и военным снаряжением воина Древней Руси;

выставка-ярмарка народных художественных промыслов;

каждый день будет завершаться концертной программой.

На данный момент поход находится на пути в Валдай, где 6 августа пройдут торжественные мероприятия, посвящённые встрече дружины Александра Невского. 7 августа участники похода отправятся в Великий Новгород. 13 августа в историческом архитектурном комплексе «Ярославово дворище» будут организованы исторические площадки и праздничные мероприятия. 14 августа дружинники снова отправятся в путь, чтобы 19 августа прибыть в Псковскую область для завершения своего похода.